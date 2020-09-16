Неизвестный украл со счета рязанца почти два миллиона

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

Неизвестный украл со счета рязанца почти два миллиона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Звонивший представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к банковскому счету рязанца. При этом мужчина просил сказать сведения о карте и следовать его указаниям.

54-летний потерпевший перевел один миллион 800 тысяч рублей на «резервный» счет, злоумышленник сразу украл деньги.

Оперативники зафиксировали все обстоятельства преступления. Мошенника ищут.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.