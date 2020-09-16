Неизвестный украл со счета рязанца почти два миллиона
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Неизвестный украл со счета рязанца почти два миллиона. Об этом сообщила
Звонивший представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к банковскому счету рязанца. При этом мужчина просил сказать сведения о карте и следовать его указаниям.
54-летний потерпевший перевел один миллион 800 тысяч рублей на «резервный» счет, злоумышленник сразу украл деньги.
Оперативники зафиксировали все обстоятельства преступления. Мошенника ищут.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.