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Не стала надеяться «на авось». Сорокина сделала прививку от гриппа
По словам мэра, она общается с большим количеством людей, и ей важно иметь иммунитет к инфекционным заболеваниям.

В среду, 16 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина сделала прививку от гриппа. Об этом она написала в Facebook.

Глава администрации отметила, что она не стала надеяться «на авось».

«Мы не знаем, как сработает сочетание гриппа и COVID-19 — зачем проверять на себе? Скоро начнется сезон простуд. Вакцина подействует не сразу — врачи говорят, примерно через 2 недели. Значит, сейчас то самое время, когда оптимально защитить организм», — рассказала Сорокина.

По словам мэра, она общается с большим количеством людей, и ей важно иметь иммунитет к инфекционным заболеваниям.

«Я ответственна за свое здоровье, здоровье близких, всех, с кем работаю и общаюсь. Очень хочу, чтобы в Рязани работали школы и детские сады, предприятия и организации. Будьте здоровы, дорогие рязанцы!» — заключила глава администрации.