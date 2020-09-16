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Из кафе в Александро-Невском украли деньги и семгу
Подозреваемого задержали по горячим следам.

В Александро-Невском ограбили кафе. Злоумышленник разбил окно, чтобы пробраться внутрь, пишет издательство «Пресса».

Из заведения пропали деньги (чуть больше тысячи рублей), 2,5 кг копченой семги, пять пачек сухариков и две литровые бутылки минералки. Ущерб оценили в 4 тысячи.

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 27-летний житель села Просечье. Мужчина нигде не работает, его уже привлекали к ответственности за другие нарушения.

«Он уже успел потратить украденные деньги и в будучи в гостях у приятелей как раз ужинал ворованной копченой семгой», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.