iOS 14 стала доступна для установки на iPhone

Обновление доступно на iPhone 6S, 6S Plus и более новых моделях.

iOS 14 стала доступна для установки на iPhone. Пользователи начали получать уведомления. Об этом пишет Life.

В iOS 14 добавлен ряд долгожданных нововведений вроде виджетов на рабочем столе и режима «картинка в картинке». Кроме того, разработчики уделили внимание приватности. Вы увидите, когда приложение начинает записывать видео или аудио.

Обновление доступно на iPhone 6S, 6S Plus и более новых моделях.