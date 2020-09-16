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«Гемотест» поможет рязанцам уточнить причины стресса
Стресс может говорить о проблемах с «щитовидкой».

По словам сотрудников лаборатории «Гемотест», часто в плохом самочувствии винят стресс — многие слышали фразу «все болезни от нервов», но в случае с щитовидной железой это может работать наоборот.

«Щитовидка» отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке, — рассказали специалисты. — Если представить наше тело как оркестр, то она — его дирижер. Вопреки известному мнению, стресс может оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции щитовидной железы".

Отмечается, что поводами проверить «щитовидку» могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Женщинам особенно рекомендуется следить за состоянием «щитовидки», у них она болеет гораздо чаще.

Лаборатории «Гемотест» в Рязанской области снизили стоимость оценки функции щитовидной железы. До 31 октября провести исследование можно за 690 рублей во всех отделениях.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Исследование займет один день, а его результаты можно будет увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: для этого нужно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

  • Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:
    • Народный бульвар, 9;
    • Первомайский проспект, 37;
    • улица Дзержинского, 73;
    • улица Новоселов, 51;
    • улица Пирогова, 8.
  • В Касимове: улица Карла Маркса, 2А.