Елена Сорокина проверила ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной

Об этом она написала в Facebook.

В среду, 16 сентября, Елена Сорокина проверила ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной. Об этом она написала в Facebook.

Известно, что здесь запланировано полное восстановление асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров, устройство водоотведения с проезжей части и нанесение дорожной разметки.

Отмечается, что в настоящий момент проведена опиловка деревьев на прилегающей территории, демонтирован бортовой камень, выполнено фрезерование верхнего покрытия, укладывается выравнивающий слой.

«Мы обсудили с подрядчиком вопросы, касающиеся ремонта автодороги и непосредственно технологии укладки покрытия. Подрядчик заверил, что дорога будет готова в установленные сроки», — отметила мэр города.