Ветерану из Рязани Дмитрию Черничкину исполнилось 95 лет

Сорокина вручила юбиляру почетный знак в честь 925-летия Рязани.

Во вторник, 15 сентября, Почетному гражданину Рязани, участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Черничкину исполнилось 95 лет. Его поздравила мэр Елена Сорокина.

«Жизнь Дмитрия Алексеевича — это пример для всех рязанцев. Свою юность он посвятил защите нашей страны, в 17 лет добровольцем ушел на фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин», — написала глава администрации в Facebook .

Черничкин награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина».

Его трудовой стаж составляет 60 лет. Почти 20 лет Черничкин участвует в ветеранском движении, активно работает с призывниками.

Сорокина вручила юбиляру почетный знак в честь 925-летия Рязани.

«Благодаря таким людям, которые не жалея сил, отдают людям свой бесценный опыт, сохраняется связь поколений. Я пожелала Дмитрию Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — заключила мэр.