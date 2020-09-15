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В Рязанской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации-2020»
Программа и дистанции соревнований.

Начиная с 2004 года, «Кросс Нации» является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату ежегодным летним спортивным мероприятием, организуемым в России.

В этом году в Рязани центральный старт состоится на площади Соборной 19 сентября в 12:00. К забег допускаются лица от 18 до 65 лет.

Дистанции забега 3000 м среди девушек (2001, 2002 годов рождения), юношей (2001, 2002 годов рождения), женщин (2000 года рождения и старше), мужчин (2000 года рождения и старше).

К участию в соревнованиях «Кросс Нации — 2020» допускаются граждане России и иностранных государств. Регистрация участников соревнований в Рязани осуществляется с 17 по 18 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 35. 19 сентября с 9:00 до 10:00 на месте старта.

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и оригинал анализа на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 3-х календарных дней до начала мероприятия. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер. В зоне стартового городка для участников и гостей будет проходить культурно-развлекательная программа.

Программа и дистанции соревнований:

  • 9:00 — 10:00 — регистрация участников в день соревнований;
  • 11:55 — 12:00 — открытие;
  • 12:00 — старт;
  • 13:00 — 13:30 — награждение.

Основной маршрут пройдет по площади Соборной, улице Соборной, площади Ленина, Первомайскому проспекту, улицам Каширина, Семинарской, Соборной, площади Свободы.