В Рязанской области перестали выплачивать пособие по безработице

Во время пандемии коронавируса пособие выросло до 12 тысяч рублей.

В Рязанской области перестали выплачивать пособие по безработице. На это на странице рязанского губернатора Николая Любимова пожаловалась Наталья Булычева.

Минтруда и соцзащиты Рязанской области эту информацию не стало опровергать.

«Выплаты будут произведены до конца этого месяца. На федеральном уровне принято решение о выделении регионам дополнительных средств из федерального бюджета для обеспечения выплат пособий по безработице», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, во время пандемии коронавируса пособие выросло до 12 тысяч рублей.