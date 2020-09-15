В Рязанской области перестали выплачивать пособие по безработице
Во время пандемии коронавируса пособие выросло до 12 тысяч рублей.
В Рязанской области перестали выплачивать пособие по безработице. На это на странице рязанского губернатора Николая Любимова пожаловалась Наталья Булычева.
Минтруда и соцзащиты Рязанской области эту информацию не стало опровергать.
«Выплаты будут произведены до конца этого месяца. На федеральном уровне принято решение о выделении регионам дополнительных средств из федерального бюджета для обеспечения выплат пособий по безработице», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, во время пандемии коронавируса пособие выросло до 12 тысяч рублей.