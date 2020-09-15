В Рязанской области открыли горячую линию по питанию школьников
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей региона, а также примут предложения и пожелания.
В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам организации питания в школах.
С 14 сентября по 5 октября специалисты
Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:00.
Телефоны:
- в Рязани 8-800-100-22-62;
- в Скопинском районе — 8 (49156) 2-01-73, 2-11-24;
- в Старожиловском районе — 8 (49151) 2-16-82;
- в Касимовском районе — 8 (49131) 2-26-33, 2-07-49;
- в Шиловском районе — 8 (49136) 2-15-44, 2-19-98;
- в Сасовском районе — 8 (49133) 2-26-01, 2-24-37;
- в Ряжском районе — 8 (49132) 2-14-38, 2-25-17.