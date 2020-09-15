В Рязанской области открыли горячую линию по питанию школьников

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей региона, а также примут предложения и пожелания.

В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам организации питания в школах.

С 14 сентября по 5 октября специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы жителей региона, а также примут предложения и пожелания.

Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:00.

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