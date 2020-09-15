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В рязанском «УРТ» рассказали об автобусах из Москвы
На этой неделе в Рязань поступит вторая партия московских автобусов.

В понедельник, 14 сентября, Рязань получила пять автобусов ЛИАЗ 5292, которые передал «Мосгортранс». Их отправили в «УРТ».

Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой слежения ГЛОНАСС, звуковым оповещением об остановках, информационным табло, кондиционером.

Для маломобильных пассажиров и мам с колясками предусмотрены кнопка вызова водителя и откидной пандус. При этом водитель сможет опустить автобус вбок на 10 см, чтобы таким пассажирам было удобнее зайти. В салоне для инвалидов-колясочников есть специальные ремни безопасности.

Автобусы в хорошем состоянии, скоро они выйдут на линии.

На этой неделе в Рязань поступит вторая партия московских автобусов.