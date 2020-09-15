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В Рязани потратят 35 миллионов на школьное питание
Средства предусматриваются на бесплатное питание для учеников начальных классов.

В бюджете Рязани планируется дополнительно выделить 35 миллионов рублей на школьное питание. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджету и налоговой политики гордумы.

Средства предусматриваются на бесплатное питание для учеников начальных классов. Помимо этого, из бюджета выделят 632 млн рублей на ремонт дорог, 204 млн направят на реконструкцию детских садов, 6,5 млн рублей пойдет на тестирование на коронавирус сотрудников детских садов, учителей начальных классов и работников детских лагерей.

Всего в бюджет Рязани внесут 913,6 млн рублей, поступающие из региона.