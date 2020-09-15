В России увеличат среднегодовой размер пенсии

Об этом сообщил Минтруд.

В 2021 году в России на 6,3% увеличат среднегодовой размер пенсии по старости. После индексации он составит 17 443 рубля, со ссылкой на Минтруда передает ТАСС .

Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.

Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение — 632,7 млрд рублей.

В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату для 43 млн человек. Сейчас средний размер страховых выплат у неработающих пенсионеров составляет 16,5 тыс рублей.