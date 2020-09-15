В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Выплаты будут различаться в разных регионах.
Российское правительство предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Об этом пишут «
Почасовая минимальная оплата может быть применена «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».
Эксперты отмечают, что выплаты будут различаться в разных регионах, если при расчетах ориентироваться на МРОТ.
Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября.