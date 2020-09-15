В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Выплаты будут различаться в разных регионах.

Российское правительство предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на документ соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

Почасовая минимальная оплата может быть применена «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Эксперты отмечают, что выплаты будут различаться в разных регионах, если при расчетах ориентироваться на МРОТ.

Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября.