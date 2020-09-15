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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней заразен заболевший коронавирусом человек
В ведомстве рассказали, что вирус может выделять человек с «прекрасными показателями».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус 90 дней. Об этом передает РИА Новости.

По ее словам, наблюдения Роспотребнадзора показывают, что вирус может распространяться переболевшим человеком до 48 дней, но «за рубежом» есть показатели до 90 дней.

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала Попова.

Отметим, что с начала пандемии в мире зафиксировали больше 26,8 миллиона случаев заражения, скончались больше 917 тысяч человек.