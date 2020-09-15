В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней заразен заболевший коронавирусом человек

В ведомстве рассказали, что вирус может выделять человек с «прекрасными показателями».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус 90 дней. Об этом передает РИА Новости .

По ее словам, наблюдения Роспотребнадзора показывают, что вирус может распространяться переболевшим человеком до 48 дней, но «за рубежом» есть показатели до 90 дней.

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала Попова.

Отметим, что с начала пандемии в мире зафиксировали больше 26,8 миллиона случаев заражения, скончались больше 917 тысяч человек.