В Пронске нашли череп человека во время строительства кафе

По факту обнаружения черепа началась доследственная проверка.

В понедельник, 14 сентября, в Пронске во время земляных работ при строительстве кафе на площади Новой нашли человеческий череп. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Собственник строящегося заведения Петр Пентелюк заявил, что строительство временно прекратили после этого. Он отметил, что подобные находки в Пронске — не редкость. Он пояснил, что со времен татаро-монголов древняя пронская земля хранит немало тайн.

Руководитель Михайловского межрайонного следственного отдела Сергей Конюшков сообщил, что по факту обнаружения черепа началась доследственная проверка.