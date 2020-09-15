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В Пронске нашли череп человека во время строительства кафе
По факту обнаружения черепа началась доследственная проверка.

В понедельник, 14 сентября, в Пронске во время земляных работ при строительстве кафе на площади Новой нашли человеческий череп. Об этом пишет ИД «Пресса».

Собственник строящегося заведения Петр Пентелюк заявил, что строительство временно прекратили после этого. Он отметил, что подобные находки в Пронске — не редкость. Он пояснил, что со времен татаро-монголов древняя пронская земля хранит немало тайн.

Руководитель Михайловского межрайонного следственного отдела Сергей Конюшков сообщил, что по факту обнаружения черепа началась доследственная проверка.