В августе в Рязанской области родились Дионисия, Климентий и Богдана
Названы частые и редкие имена для рязанских детей.
В августе в Рязанской области родились Дионисия, Климентий и Богдана. Об этом сообщил сайт ЗАГСа.
Чаще всего новорожденных мальчиков называли: Дмитрий, Артем, Сергей, Максим, Михаил, Матвей, Александр, Иван.
Популярными именами для девочек стали: Анна, София, Анастасия, Мария, Варвара, Вероника, Алиса, Дарья, Ксения.
Среди редких имен для мальчиков: Лео, Аким, Демьян, Серафим, Одиссей, Эрнест, Климентий. Для девочек — Дионисия, Клавдия, Камелия, Адриана, Богдана, Станислава, Евдокия, Нина.