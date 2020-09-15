Пьяный водитель пострадал в массовом ДТП на Московском шоссе

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Вечером в понедельник, 14 сентября, на Московском шоссе 41-летний рязанец за рулем Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с Land Rover, Lada Priora, Ford Focus. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на место полицейские установили, что водитель Lada Granta пьян. Степень опьянения составила 1,208 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

В результате водитель Lada Granta получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

На месте образовалась пробка из-за аварии.