Рязанский школьник изобрел теплицу и стал героем проекта «Гордость России»

Подробнее о проекте Александра Щелокова можно прочитать здесь.

Рязанский школьник Александр Щелоков изобрел универсальную теплицу, в которой можно выращивать любые виды растений. 15-летний юноша стал героем проекта «Гордость России».

Отмечается, что подобные теплицы существовали и раньше, но они представляют собой дорогостоящие комплексы, спроектированные под выращивание конкретных видов культур. Задумка рязанца заключается в создании модуля управления, способного подключаться к любой теплице, тем самым делая ее универсальной.