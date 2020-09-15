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Россия открыла границу с еще одной страной
Въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. Об этом пишет РИА Новости.

Въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Для передвижения они могут использовать автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт.

Отметим, сейчас россияне имеют возможность отправиться в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также приняли решение открыть свои границы Черногория, Хорватия, Белоруссия, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.