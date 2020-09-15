Рокотянская поздравила ветерана Дмитрия Черничкина с юбилеем

Ему исполнилось 95 лет.

Во вторник, 15 сентября, Почетному гражданину Рязани Дмитрию Черничкину исполнилось 95 лет. С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны поздравила глава гордумы Юлия Рокотянская.

«Несмотря на свой возраст, вы ведете огромную патриотическую деятельность и передаете свой опыт молодежи. Для современных детей большая честь услышать истории о войне из уст настоящего воина, свидетеля тех событий», — отметила Рокотянская. Она пожелала ветерану крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

Черничкин ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин. После демобилизации вернулся на родину в Рязанскую область.

В 1963 году был назначен на должность заместителя председателя колхоза «Путь к коммунизму» Скопинского района, в 1966 году возглавил этот колхоз. Вырастил и воспитал троих сыновей.

С 2001 года после переезда в Рязань принимает участие в ветеранском движении. С 2007 года возглавляет комиссию по работе с молодежью. Организовал работу ветеранов Великой Отечественной войны в районном военкомате с допризывной и призывной молодежью.