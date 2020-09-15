Появилось видео задержания касимовского депутата

Напомним, до августа Сучков работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».

Следователи опубликовали видео задержания касимовского депутата Александра Сучкова. Его обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей.

По данным следствия, в мае-июне 2020 года подозреваемый временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, он похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.

На основании материалов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК. Расследование продолжается.

Напомним, до августа Сучков работал наемным директором предприятия «Касимовсервис». Его арестовали.