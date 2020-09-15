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Полиция предупредила о масштабных рейдах в регионе
В полиции рассказали, кого будут останавливать.

На этой неделе в Рязанской области пройдут рейды по выявлению тонировки на автомобилях водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водителей с тонированными автомобилями начали останавливать в понедельник, 14 сентября. К ответственности привлекают нарушителей вне зависимости от марок, моделей и номеров автомобилей. За день полиция оштрафовала 61 рязанского водителя. Большинство из них убрали тонировку сразу. Тем, кто отказался, вручили требование убрать ее в короткий срок.

В полиции напомнили, что за управление тонированными машинами грозит штраф до 500 рублей. Если водитель откажется устранить тонировку на месте, ему предъявят требование, согласно которому он в короткий срок он должен либо устранить тонировку, либо полностью отказаться от машины.

За невыполнение требований грозит более строгое наказание до 15 суток административного ареста.