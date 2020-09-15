Полиция ищет очевидцев ДТП, которое устроил на окраине Рязани пьяный подросток

В ДТП пострадали два человека.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшее в поселке Мехзавода 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 1 августа 2020 года в 20:50 в Рязани около дома №1а по улице поселок Мехзавода. Пьяный 17-летний водитель на «семерке» врезался в кирпичный забор.

Водитель и двое пассажиров получили травмы в результате ДТП. Им оказали медпомощь.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.

Ранее полиция опубликовала фото с места ДТП.