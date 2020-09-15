Пашаев назвал срок Ефремова «заказом»

По его словам, еще во время следствия им говорили, что актер получит восемь лет.

Адвокат Эльман Пашаев назвал восьмилетний срок Михаила Ефремова «чистым заказом». Также он подчеркнул, что доволен своей работой по делу артиста. Об этом пишут РИА Новости.

По его словам, еще во время следствия им говорили, что актер получит восемь лет. При этом адвокат уточнил, что в деле нет политики.

Он считает, что «по закону ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было восемь лет давать» из-за смягчающих обстоятельств: характеристик, детей, наград.

Также Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд «проявит гуманность» и снизит Ефремову срок на «год-полтора», а кассационная инстанция или Верховный суд и вовсе отменят его.

Позже юрист заявил , что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист — условный срок.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.