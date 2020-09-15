Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

По итогам голосования во всех региональных парламентах, в том числе и в Рязанской области, появятся ее депутаты.

Созданная всего полгода назад политическая партия «Новые люди» с успехом завершила предвыборную капанию. По итогам голосования во всех региональных парламентах, в том числе и в Рязанской области, появятся ее депутаты.

«Партия получила мандат на доверие от избирателей. Запрос на обновление, о котором мы говорили, обрел зримое подтверждение, — прокомментировал итоги лидер „Новые людей“ Алексей Нечаев. — Стране нужна партия для развития, это очевидно. Мы привели в политику тех, кто ей не интересовался, и на участки тех, кто раньше не голосовал. Отмечу, что всех регионах, где мы участвовали в выборах, вошли в пятерку партий лидеров».

Он добавил, что реализация проектов, которые кандидаты представляли во время предвыборной кампании, будет продолжена. Но для этого требуется изменение политической системы.

«Мы видим, многое, что мы пытались сделать, как общественные лидеры, как лидеры социальных проектов в зоне образования, инфраструктуры, все упирается в то, что политическая система не дает этому развиваться. Поэтому нужно ее менять. Она такой ключик ко всему — и к экономике, и к культуре, и к экологии, и к медицине. Поменять политическую систему, сделать ее более конкурентной и это сделает всю страну более конкурентной, — высказался лидер партии. — Цели развития поставить впереди целей стабильности — это задача, которую не поднимали уже 15 лет. И мы намерены этим заняться тоже».

Говоря непосредственно об итогах дня голосования, Алексей Нечаев отметил, что серьезных нарушений выявлено не было. Партия выставили на избирательные участки порядка 10 тысяч наблюдателей. При этом, по словам лидера «Новых людей», выявлена интересная закономерность. Чем больше избирателей голосовало через переносные ящики, тем меньший был получен процент голосов за партию.

«В Томске мы набрали 15%, вне участков проголосовали 32% избирателей. А в Рязанской области счет уже 5,7% у „Новых людей“ против 61% у переносных ящиков. Мы, несмотря на победные результаты, продолжаем биться за каждый голос и задаем вопрос: а нужна ли процедура выездного голосования в таком виде и количестве?» — поделился Нечаев.

Лидер партийного списка в Рязанской области Вадим Польевтов поблагодарил жителей региона за поддержку и отметил, что после успешного старта работа продолжится.

«Многие политики, журналисты, эксперты не верили в нас. Но главное — в нас поверили простые люди, которые хотят обновить власть, жизнь, мир вокруг себя. Спасибо всем, кто нас поддержал. Мы не останавливаемся. Впереди много выборов разных уровней, в том числе и в Рязанской области, „Новые люди“ будут обязательно везде принимать участие, добавиться побед и менять жизнь людей в своих населенных пунктов. И, таким образом, в целом нашего региона.

По итогам единого дня голосования „Новые люди“ смогли занять места в парламентах Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей», — рассказал Польевтов.

«Мы участвовали в выборах в заксобрания в четырех регионах и во всех прошли. Странно было бы останавливаться на этом. Мы будем участвовать в выборах в Госдуму. Конкурировать надо с самыми сильными, мы этого не боимся», — резюмировал Алексей Нечаев.