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Осужденный за убийство рязанец стал зарабатывать миллионы, организовав в тюрьме незаконный бизнес
За 11 лет в колонии он наработал «клиентскую базу».

Житель Рязанской области, которого осудили за убийство, стал зарабатывать миллионы, организовав в тюрьме незаконный бизнес. Об этом со ссылкой на источник в органах передает «Лайф».

Известно, что в 2008 году Андрей застрелил и сжег знакомого предпринимателя. Тот менял валюту, поэтому злоумышленник заманил его на встречу, убил и забрал деньги себе.

Рязанца приговорили к 16 годам заключения в скопинской ИК-3. Он пробыл там 11 лет и наработал за это время «клиентскую базу».

По данным «Лайф», в 2016 году заключенный познакомился с юрисконсультом и предложил ему снять штраф в одном из судов Рязанской области. В обмен на услугу Андрей взял у него один миллион рублей.

В 2019 году убийца досрочно вышел на свободу и продолжил вести бизнес. Этому же юрисконсульту он помог перевести заключенного в ИК-3 из другой колонии. Эта услуга обошлась в 1,8 миллиона рублей. Еще за 400 тысяч рязанец поспособствовал снятию судимости.

Сумма ущерба составила 4,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК, Андрей по нему проходит в качестве свидетеля.