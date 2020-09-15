Около Рязани ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения продлятся до 8 ноября.

В селе Реткино Рязанского района ввели карантин по бешенству животных. Постановление правительства Рязанской области официально опубликовали в понедельник, 14 сентября.

Бешенство обнаружили в дворе дома № 124 В. Зоной заболевания объявили дома №№ 122А, 122Б, 122 В, 122 Г, 124А, 124Б.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 8 ноября.