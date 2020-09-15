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Названы самые угоняемые автомобили
Всего эксперты представили топ-10 самых угоняемых машин.

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России по итогам весны и лета 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный пресс-релиз, поступивший в редакцию издания.

Специалисты проанализировали частоту угонов и соотношение числа угнанных машин к общему числу застрахованных в компании автомобилей определенной марки.

Самой популярной для угона машиной стала Toyota RAV4. На долю внедорожника приходится 14% от всех угнанных автомобилей за весну-лето 2020 года.

На втором месте оказался Toyota Camry с результатом в 13%, на третье место попал Hyundai Solaris, на долю которого пришлось 5% угонов.

В пятерке рейтинга также оказались Hyundai Tucson с итогом в 5% и Kia Sportage с показателем 5%.

В топ-10 попали Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).