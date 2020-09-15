Навальный опубликовал первый после отравления пост

Без юмора политик не обошелся.

Во вторник, 15 сентября, Алексей Навальный опубликовали первый после отравления пост в своем Instagram. Без юмора политик не обошелся.

«Привет, это Навальный… Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам… Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — отметил он.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Позже политик вышел из комы. Он полностью пришел в себя.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.