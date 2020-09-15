Навальный намерен вернуться в Россию после «отравления» — СМИ
Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной.
Газета
Во время беседы с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила Берлину провести совместное расследование происшедшего с ним.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Позже политик вышел из комы. Он полностью пришел в себя.
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.