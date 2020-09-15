Навальный намерен вернуться в Россию после «отравления» — СМИ

Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной.

Газета The New York Times сообщила, что Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности. Об этом пишет « Газета.Ру ».

Во время беседы с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила Берлину провести совместное расследование происшедшего с ним.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.

Позже политик вышел из комы. Он полностью пришел в себя.

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.