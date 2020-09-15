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На трех рязанских улицах отключили свет
Работы проводит МУП «РГРЭС».

Утром во вторник, 15 сентября, на трех рязанских улицах отключили свет. Об этом сообщила мэрия.

Из-за работ на воздушной линии до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • Голенчинское шоссе, дом 13 корпус 2,
  • улица Светлая, дом 1 корпус 1, дом 1 корпус 2, дом 1 корпус 3, дом 1 корпус 4, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, дом 3 корпус 3, дом 3 корпус 4, дом 5, дом 5 корпус 1, дом 5 корпус 2, дом 5 корпус 3, дом 5 корпус 4, дом 7, дом 7 корпус 1, дом 7 корпус 2, дом 8, дом 9, дом 9 корпус 1, дом 9 корпус 2, дом 10, дом 11, дом 13, дом 14, дом 15, дом 17, дом 18, дом 19, дом 20,
  • Старообрядческий проезд, дом 6, с/т «Сад-4», уч. 127, уч. 130, уч. 136, уч. 141, уч. 143, уч. 144, уч. 147, уч. 149.

Работы проводит МУП «РГРЭС».