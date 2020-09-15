На Московском шоссе образовался затор из-за ДТП

ДТП произошло на полосе движения в сторону Московского.

Вечером во вторник, 15 сентября, около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе столкнулись троллейбус и Lada Largus. Фото с места ДТП опубликовано «Вконтакте».

«"Премьер», Московский, две полосы заблокировали. После светофора свобода", — написал автор снимка.

ДТП произошло на полосе движения в сторону Московского.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовалась пробка от пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского до ТРЦ «Премьер». Скорость движения автомобилей не превышает 5-7 километров в час.