В Рязани мошенники стали «зарабатывать» на проверках из-за коронавируса — Роспотребнадзор

Жителей региона призвали быть бдительными и обращаться в таких ситуациях в полицию.

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые стали «зарабатывать» на проверках из-за коронавируса. Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Известно, что злоумышленники звонят в организации и представляются сотрудниками «санэпидцентра». Они сообщают о предстоящей «проверке по борьбе с COVID-19» и предлагают купить нормативную литературу, наличие которой якобы исключит негативные последствия от «проверки».

«От должностных лиц Роспотребнадзора или подведомственных им организаций не могут поступать предложения подобного характера, а так же иные предложения, связанные со сбором финансовых средств и иных материальных благ», — заверили рязанцев.

Жителей региона призвали быть бдительными и обращаться в таких ситуациях в полицию.