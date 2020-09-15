Минздрав рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19

Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V».

Почти каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова цитирует РИА Новости.

Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», в которых, по планам властей, должны участвовать несколько десятков тысяч добровольцев. Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.