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Касимовского депутата арестовали за растрату десяти миллионов
На основании материалов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело.

Касимовского депутата Александра Сучкова арестовали за растрату почти десяти миллионов рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в мае-июне 2020 года подозреваемый временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, он похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.

На основании материалов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК. Расследование продолжается.

Напомним, до августа Сучков работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».