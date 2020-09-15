Из-за аварии на шести рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ.
Утром во вторник, 15 сентября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
На время аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 16:30 воды не будет по следующим адресам:
- улица Полетаева, дом 11, дом 11 корпус 1, дом 13 корпус 1;
- улица Л. Толстого, дом 8, дом 8а, дом 10, дом 10 корпус 1;
- улица Гоголя, дом 16а.
В 17:00 воду дадут по следующим адресам:
- улица Новоселов, дом 31, дом 33 корпус 2, дом 33 корпус 3, дом 33 корпус 4, дом 35 корпус 1, дом 35 корпус 2;
- улица Горького, дом 74/64, дом 76, дом 78, дом 78 строение 1, дом 80, дом 86, дом 90, дом 94/40, дом 57, дом 59, дом 49, дом 51 (школа №1);
- улица Право-Лыбедская, дом 35, дом 35 корпус 2, дом 37, дом 39, дом 45, дом 47, дом 49, дом 51, дом 53, дом 55, дом 44, дом 46, дом 50, дом 52, дом 54, дом 56.