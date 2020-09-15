Из-за аварии на шести рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ.

Утром во вторник, 15 сентября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила мэрия .

На время аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 16:30 воды не будет по следующим адресам:

улица Полетаева, дом 11, дом 11 корпус 1, дом 13 корпус 1;

улица Л. Толстого, дом 8, дом 8а, дом 10, дом 10 корпус 1;

улица Гоголя, дом 16а.

В 17:00 воду дадут по следующим адресам: