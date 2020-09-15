Исторический облик моста возле цирка частично сохранят

Рязанцы попросили сохранить чугунные решетки 50-х годов, которые являются историческим антуражем города.

Чугунные решетки на мосту возле цирка могут сохранить частично. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджету и налоговой политики гордумы.

Вопрос о ремонте моста у цирка подняли на заседании комитета. Выяснилось, что к депутатам обращались жители города с просьбой сохранить чугунные решетки 50-х годов, которые являются историческим антуражем города.

Чиновники отметили, что утром 15 сентября на месте побывала реставрационная бригада. Специалисты решат, какие секции ограждения можно восстановить, а какие участки все же нуждаются в замене.

Ранее исторический облик моста на улице Ленина просили сохранить активисты.