Фото: на трассе в Михайловском районе столкнулись «Шевроле» и «пятнадцатая»

Машины столкнулись на 225 километре трассы Р-22 «Каспий».

В понедельник, 14 сентября, в Михайловском районе столкнулись Chevrolet Cruze и ВАЗ-2115. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Машины столкнулись на 225 километре трассы Р-22 «Каспий».

За рулем Chevrolet был 57-летний житель Солнечногорска Московской области. За рулем «ВАЗа» был 53-летний житель Домодедова Московской области.

По предварительной информации, водитель иномарки пытался обогнать «пятнадцатую», но не учел, что тот поворачивает налево. Набрав скорость, водитель ударил автомобиль, притормозивший и перестроившийся для поворота.

Машины получили повреждения. 53-летнему водителю «пятнадцатой» оказали медпомощь в Михайловской районной больнице. Он отказался от госпитализации.