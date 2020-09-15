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Эксперты назвали пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД
Проект новых поправок разработал Минтранс России и ГИБДД.

Эксперты назвали пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. Об этом написал журнал «За рулем».

В новом варианте ПДД исчезнет «лазейка», которая позволяет автовладельцам останавливаться на «островке безопасности». На данный момент у водителей есть возможность встать в такой зоне, если она не расположена перед пешеходным переходом и перед ней нет знака «Остановка запрещена». Как подчеркнули специалисты, «островок безопасности» чаще всего находится посередине дороги. После принятия поправок в ПДД водители лишатся возможности останавливаться там.

На втором месте находится смягчение требований к тонировке. В случае принятия поправок, светопропускное значение будет равняться 70%, а не 75%.

Согласно новым правилам, в автомобиле можно будет использовать любую медицинскую технику, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не только те, что предусмотрены ГОСТом.

Эксперты выделили в два важных пункта средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики. Ими запретят управлять в пьяном состоянии, а также разгоняться более 20 километров в час при совместном движении с пешеходами.

Помимо этого, детям до семи лет планируют разрешить кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросткам до 14 лет разрешат кататься одним. Детям старше 14 дет разрешат пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами. В случае, если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.