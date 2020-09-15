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Экс-капитану сборной России по футболу грозит до двух лет тюрьмы
Дело возбудили после инцидента во время матча между любительскими командами в рамках турнира «Московский кубок селебрити».

На футболиста Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вредя здоровью»). Об этом сообщил «Пятый канал».

Дело возбудили после инцидента во время матча между любительскими командами в рамках турнира «Московский кубок селебрити». Широков напал на арбитра Никиту Данченкова. Футболист ударил его в лицо, а после пытался добить ногами.

Наказание по данному делу предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.

Судья также может выбрать обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до одного года или арест до четырех месяцев.