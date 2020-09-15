Экс-капитану сборной России по футболу грозит до двух лет тюрьмы

Дело возбудили после инцидента во время матча между любительскими командами в рамках турнира «Московский кубок селебрити».

На футболиста Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вредя здоровью»). Об этом сообщил « Пятый канал ».

Дело возбудили после инцидента во время матча между любительскими командами в рамках турнира «Московский кубок селебрити». Широков напал на арбитра Никиту Данченкова. Футболист ударил его в лицо, а после пытался добить ногами.

Наказание по данному делу предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.

Судья также может выбрать обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до одного года или арест до четырех месяцев.