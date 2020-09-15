Блогеру из Калуги грозит тюрьма за избиение пристава

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Блогеру из Калуги грозит тюрьма за избиение пристава. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

25 июня 2020 года обвиняемый находился в здании Обнинского городского отделения судебных приставов на личном приеме у судебного пристава по поводу неоплаты восьми штрафов за нарушения ПДД. Мужчина был недоволен наложенным взысканием, начал видеозапись и создал конфликтную ситуацию.

Сначала обвиняемый толкнул женщину-пристава, а затем несколько раз ударил ее. Женщина получила кровоподтеки.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.