Apple представила новую модель часов

Часы впервые выйдут в красном и синем цвете.

Компания Apple представила новую модель часов Apple Watch Series 6. Презентация началась во вторник, 15 сентября. Фотографии гаджета появились в Телеграм-канале « Раньше всех ».

Отмечается, что часы впервые выйдут в красном и синем цвете. Из новых функций — возможность измерения уровня кислорода в крови. На часах установлен процессор из 11-го IPhone.

Кроме того, специально для владельцев iPhone SE компания выпустила часы Apple Watch SE— ожидаемая бюджетная версия часов. На процессоре от Series 5 с теми же датчиками, как и Series 6. Стоимость: $279.