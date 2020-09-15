Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
Чт, 17
18°
ЦБ USD 75.19 0.48 16/09
ЦБ EUR 89.36 0.78 16/09
Нал. USD 74.81 / 76.7 18:22
Нал. EUR 88.91 / 89.75 15:34
Новости
Коронавирус
Публикации
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
7 часов назад
1 568
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
Вчера 17:50
3 240
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
6 827
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
9 625
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Apple представила новую модель часов
Часы впервые выйдут в красном и синем цвете.

Компания Apple представила новую модель часов Apple Watch Series 6. Презентация началась во вторник, 15 сентября. Фотографии гаджета появились в Телеграм-канале «Раньше всех».

Отмечается, что часы впервые выйдут в красном и синем цвете. Из новых функций — возможность измерения уровня кислорода в крови. На часах установлен процессор из 11-го IPhone.

Кроме того, специально для владельцев iPhone SE компания выпустила часы Apple Watch SE— ожидаемая бюджетная версия часов. На процессоре от Series 5 с теми же датчиками, как и Series 6. Стоимость: $279.