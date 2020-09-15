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18-летний калужанин украл почти 60 бутылок алкоголя
Возбуждено уголовное дело.

18-летний калужанин украл почти 60 бутылок алкоголя, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью молодой человек проник в магазин, разбив окно. Он похитил 57 бутылок спиртного, 558 пачек сигарет и более 20 упаковок бритвенных станков.

Украденное он сложил в несколько полиэтиленовых пакетов и вынес на улицу. Там он попросил прохожего вызвать ему такси, показав порезанную руку. При этом молодой человек назвался ветеринаром и объяснил травму якобы недавно проведенной операцией. Собеседнику он пояснил, что переезжает и ему надо перевести вещи. Далее фигурант уехал с пакетами на такси, после этого похищенное продал.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.