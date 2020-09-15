18-летнему рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков

Молодой человек хранил при себе более 170 граммов наркотического вещества марихуаны.

В поселке Сотницыно Сасовского района полиция изъяла более 170 граммов марихуаны у местного 18-летнего жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что молодой человек хранит при себе запасы наркосодержащих растений.

Его остановили на улице села. Во время досмотра полиция обнаружила у него свертки с высушенными фрагментами растений с характерным запахом.

Выяснилось, что молодой человек хранил при себе более 170 граммов наркотического вещества марихуаны.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 228. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.