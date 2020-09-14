Выборы в облдуму и аварии. Обзор главных новостей за выходные, 12-13 сентября

Вспомним главные события минувшего уикенда.

Завершились первые выходные сентября. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Главным событием стали выборы в облдуму. Они прошли с 11 по 13 сентября. Явка на участках составила 32,48%.

По партийным спискам победителем стала «Единая Россия» (47,68%).

Определены победители на выборах в рязанскую облдуму по одномандатным округам.

В воскресенье, 13 сентября, в избирательной комиссии на участке №883 в Рязанском МКЦ рассказали, что в списке оказался умерший человек. Избирательная комиссия прокомментировала ситуацию.

Главный скандал, связанный с выборами, начался в дни предварительного голосования. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Ловягин заявил, что в округе №16 его сторонники зафиксировали подкуп избирателей.

Под Рязанью члены комиссии справляли нужду в кусты из-за отсутствия туалета.

Об авариях. В Песочне машина сбила девушку с ребенком. На Московском шоссе сгорела машина.

В Михайловском районе скутерист без «прав» врезался в «ГАЗель».

На улице Зубковой сбили пешехода.

В Спасском районе «Мерседес» влетел в «семерку».

В Новомичуринске столкнулись «семерка» и «одиннадцатая»

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