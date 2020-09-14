ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки. Об этом пишет « Лента. Ру ».

По информации ВОЗ, за последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч).

Всего за последние сутки умерли 5537 пациентов по всему миру. Большинство летальных исходов случились также в Индии, США и Бразилии (1114, 1022 и 874 случая соответственно).

За все время в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 28,6 миллионов случаев коронавируса. Из них 917,4 тысяч человек скончались.