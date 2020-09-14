Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 14
15°
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.54 / 75.3 10:55
Нал. EUR 88.42 / 89 10:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
4 664
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
7 491
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
11 967
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
10 984
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки. Об этом пишет «Лента. Ру».

По информации ВОЗ, за последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч).

Всего за последние сутки умерли 5537 пациентов по всему миру. Большинство летальных исходов случились также в Индии, США и Бразилии (1114, 1022 и 874 случая соответственно).

За все время в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 28,6 миллионов случаев коронавируса. Из них 917,4 тысяч человек скончались.

Фото ru.depositphotos.com