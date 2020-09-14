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ВОЗ спрогнозировала рост смертности от коронавируса в октябре и ноябре
По словам специалистов, рост числа смертей в октябре и ноябре связан с увеличением количества случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала рост смертей из-за коронавируса в Европе в октябре и ноябре. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, ситуация усложнится. Рост числа смертей в октябре и ноябре связан с увеличением количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

Отметим, что с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 28,7 млн человек, свыше 920 тысяч умерли.