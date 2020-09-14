Видео: спецотряд «Гром» задержал в Рязанской области наркокурьера из Москвы

У злоумышленника изъяли больше 1 килограмма наркотика с высокой степенью концентрацией активного вещества.

В Рязанской области задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников отряда спецназначения «Гром» задержали 21-летнего жителя Московской области, который был курьером нелегального интернет-магазина по продаже «синтетики».

У злоумышленника изъяли больше 1 килограмма наркотика с высокой степенью концентрацией активного вещества.

Полицейским стало известно, что представители сетевого магазина, который работает в нескольких регионах, через курьера планируют передать закладку оптовой партии запрещенного вещества. Наркотики злоумышленник планировал оставить в окрестностях Новомичуринска.

Оперативники организовали засаду в возможном месте появления наркокурьера.

На пятые сутки ожидания полицейские, использовавшие тепловизор, заметили, что поздно вечером к Новомичуринску подъехал автомобиль с подмосковными номерами. Через устройство было видно, что мужчина что-то ищет: он использовал фонарь и сверялся с записями на мобильном телефоне.

Затем неизвестный ушел в заброшенное здание и потом появился. После этого оперативники решили остановить его для проверки.

У 21-летнего молодого человека нашли большой сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри были синтетические наркотики с высокой степенью концентрации активного компонента.

«На практике из так называемого реагента злоумышленники в пропорции 15 к 1 изготавливают различные наркопрепараты. Таким образом, полицейские не допустили к продаже более 15 килограммов „конечного“ продукта», — отметили в сообщении.

В машине курьрера нашли семь граммов «синтетики» и марихуаны, которые он хранил для личных целей.

Молодой человек признался, что ему нужны были деньги и поэтому стал работать наркокурьером в нелегальном магазине. Последним его заданием оказалась транспортировка оптовой партии наркотиков из Рязанской в Московскую область.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленника заключили под стражу.