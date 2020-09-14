Видео: михайловцы спели песню на «Поле чудес»

Программу с их участием показали в пятницу, 11 сентября.

Михайловцы спели песню на «Поле чудес». Программу с их участием показали в пятницу, 11 сентября, на Первом канале. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В студии Леонида Якубовича «крутила барабан» учитель русского языка и литературы Козловской сельской школы Ирина Морозова, а на сцене выступали Денис Кочанов, Александр Каменщиков, Сергей Пережигин, Варвара Лыскина, Ирина Жиданова и Елена Зубрилова. Артисты исполнили Рязанскую плясовую народную песню «Как по горкам по горам».